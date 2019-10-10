Son Dakika Haberleri: Aydın'da havadan aşılama çalışması başladı
Son Dakika Güncel Aydın'da havadan aşılama çalışması başladı

Aydın'da havadan aşılama çalışması başladı

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yaban hayatında kuduz hastalığı ile mücadele kapsamında uygulamaya konulan havadan aşılama çalışması Aydın'da başladı.

Aydın'da havadan aşılama çalışması başladı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yaban hayatında kuduz hastalığı ile mücadele kapsamında uygulamaya konulan havadan aşılama çalışması Aydın'da başladı.


Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere Bakanlığımız, yaban hayatında kuduz hastalığı ile mücadele amacıyla Türkiye' de Kuduza Karşı Oral Aşı Temini" isimli yeni bir Avrupa Birliği Projesini uygulamaya koymuştur. Proje kapsamında yaban hayatı kaynaklı kuduz hastalığının yoğun olarak görüldüğü 225 bin kilometrekare alanda 3 yıl süreyle senede iki defa olmak üzere havadan aşılama çalışması yürütülecektir. Aşıların atımı için Uçak Kiralanması Hizmet Alımı İhalesi, 05.08.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş ve sonrasında gerekli hazırlıkların yapılması ile birlikte 2019 yılı Sonbahar Aşı Kampanyası kapsamında aşı atım işine, 19 Eylül 2019 tarihinden itibaren Orta Anadolu'daki aşılama alanında başlanmıştır. Ege, İç Ege ve Orta Anadolu'da aşılama yapılmayan 16 ilde aşı atım çalışmaları 09 Ekim 2019 tarihinden itibaren, haftanın her günü, resmi tatiller dahil olmak üzere ( Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Burdur, Muğla, Isparta, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Ankara, Konya, İzmir, Antalya) gerçekleştirilecektir" denildi. - AYDIN

Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:35 Kaynak: İHA
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