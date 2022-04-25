Aydın'da "HAYDİ" polisleri sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika
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Aydın'da "HAYDİ" polisleri sokak hayvanlarını besledi

25.04.2022 16:47
Aydın'da "HAYDİ" polisleri sokak hayvanlarını besledi

Aydın'da Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri, yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına mama dağıttı.

Aydın'da Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri, yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına mama dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri çevre, sokak hayvanları için çalışma başlattı.

Harekete geçen HAYDİ polisleri, kentte yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının yoğunlukta bulundukları alanları belirledi.

Ardından üzerine "HAYDİ" yazılı polis aracı ile kentin farklı bölgelerine giden ekipler, sokak hayvanları için mama bıraktı.

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Emniyet Müdürlüğü, Sokak Hayvanları, HAYDİ, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da 'HAYDİ' polisleri sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da "HAYDİ" polisleri sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika
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