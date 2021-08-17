Aydın'da hayırsever çiftten AFAD'a 150 bin lira bağış - Son Dakika

Aydınlı bir çift, Türkiye'de yaşanan orman yangınlarından ve sel felaketinden zarar gören vatandaşlar için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) 150 bin lira bağışta bulundu.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Çine ilçesinde yaşayan Kamil-Nuray Özmen çifti, Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret ederek, orman yangınları ve sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için kullanılmak üzere 150 bin liralık bağış makbuzunu iletti.

Aksoy da hayırsever çifte teşekkür belgesi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksoy, ailenin, örnek davranış gösterdiğini kaydederek, "Kendileri böylesine önemli bir yardımı, böylesine hassas bir dönemde yaparak yardımlaşmayı çok güzel bir şekilde ortaya koymuşlardır. Burada bütün ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız adına sizlere tekrar teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kamil Özmen ise afetlerden zarar gören vatandaşların yaralarını sarmak için devlet kurumlarının özveriyle çalıştığına vurgu yaparak, afetzedelere destek olarak insanlık görevlerini yerine getirdiklerini aktardı.