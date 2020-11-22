Hayırseverlerin kurduğu dernek 4 ayda 2 bin 500 ihtiyaç sahibine ulaştı - Son Dakika

Hayırseverlerin kurduğu dernek 4 ayda 2 bin 500 ihtiyaç sahibine ulaştı

22.11.2020 12:01

Aydın'da farklı meslek gruplarından hayırseverlerin oluşturduğu Yeni İz Derneği, kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerini karşılıyor.

Aydın'da farklı meslek gruplarından hayırseverlerin oluşturduğu Yeni İz Derneği, kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerini karşılıyor.

Efeler ilçesindeki bir özel okulda yönetici olarak çalışan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Perihan Yıldırım (35), arkadaşlarıyla birlikte yaptığı yardımlaşma faaliyetlerini bir dernek çatısı altında yürütmeye karar verdi. Fikrini paylaştığı eğitimci arkadaşı İbrahim Çağıl'ın da destek vermesi üzerine Yıldırım, "Yeni İz" adında bir dernek kurdu. Kısa sürede 60 üye ve 500'e yakın gönüllüyü çatısı altında toplayan dernek, afetlerzedeler ve ihtiyaç sahiplerine yardım için faaliyetlerini sürdürüyor. Dernek Başkanı Perihan Yıldırım, AA muhabirine, farkındalık yaratarak topluma faydalı olmayı amaçladıklarını, komşusu aç yatarken tok duranlardan olmadıklarını, toplumda paylaşma duygusunun yaygınlaşması için çaba gösterdiklerini aktardı. Yıldırım, son olarak İzmir'deki depremzedeler için tüm üye ve gönüllülerinin bağışladığı gıda ve giyecekleri de bölgeye gönderdiklerini ifade etti. Derneğin başkan yardımcısı İbrahim Çağıl da Kovid-19 sürecinde yaklaşık 2 bin aileye gıda, 500 çocuğa da kıyafet yardımında bulunduklarını, yönetimde bulunan psikoloğun desteğiyle çocuklara manevi anlamda da katkı sunmaya çalıştıklarını belirtti. Derneğin yönetiminde görev alan Ayşe Harmankaya Güzel de, "Yardıma muhtaç bir aileye ulaştığımızda, onlarla sohbet ettiğimizde o gözlerdeki umutsuzluk ve çaresizlik bir umut ışığına dönüşüyor. Bunun duygusu tarifsiz." ifadelerini kullandı.

Hayırseverlerin kurduğu dernek 4 ayda 2 bin 500 ihtiyaç sahibine ulaştı
Hayırseverlerin kurduğu dernek 4 ayda 2 bin 500 ihtiyaç sahibine ulaştı
Hayırseverlerin kurduğu dernek 4 ayda 2 bin 500 ihtiyaç sahibine ulaştı
Hayırseverlerin kurduğu dernek 4 ayda 2 bin 500 ihtiyaç sahibine ulaştı

Efeler, Aydın, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Hayırseverlerin kurduğu dernek 4 ayda 2 bin 500 ihtiyaç sahibine ulaştı - Son Dakika


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