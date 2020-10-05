Aydın'da hayvan damı ve saman deposu alevlere teslim oldu - Son Dakika

Aydın'da hayvan damı ve saman deposu alevlere teslim oldu

Aydın'ın Çine ilçesi Evciler Mahallesi'nde bir hayvan damı ve saman deposunda yangın çıktı.

Aydın'da hayvan damı ve saman deposu alevlere teslim oldu, System.String[]

Aydın'ın Çine ilçesi Evciler Mahallesi'nde bir hayvan damı ve saman deposunda yangın çıktı. Yangında, 2 büyükbaş hayvan telef olurken, 800 adet saman balyası küle döndü. Besihane sahibi Mesut Çam'da vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Edinilen biliye göre, Çine ilçesi Evciler Mahallesi'nde Mesut Çam'a ait hayvan damı ve saman deposunda saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı ve rüzgarında etkisi ile kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Besihane sahibi Mesut Çam yangından hayvanlarını kurtarmaya çalışırken yoğun dumandan zehirlendi ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Olay yerine çağrılan ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mesut Çam, Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yangında 2 büyük baş hayvan telef olurken, 800 adet saman balyası da küle döndü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Aydın'da hayvan damı ve saman deposu alevlere teslim oldu
Aydın'da hayvan damı ve saman deposu alevlere teslim oldu

Evciler, Yangın, Aydın, Çine, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 21:54 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da hayvan damı ve saman deposu alevlere teslim oldu - Son Dakika

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