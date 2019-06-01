Son Dakika Haberleri: Aydın'da hayvan hırsızlığı
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Aydın'da hayvan hırsızlığı

1 saat önce

Aydın'ın Çine ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

Aydın'da hayvan hırsızlığı, System.String[]
Aydın'ın Çine ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Dereli Mahallesinde Yücel Kahraman'a ait çiftlikten büyükbaş hayvan çalmaya çalışan şüpheliler, vatandaşların müdahalesi üzerine olay yerinden kaçtı.
Jandarmanın takip ettiği otomobildeki şüpheliler, Timur. Ö (33), Sefer. İ (35) ve Onur. A (35), kovalamaca sonucu yakalandı.
Bu sırada yaralanan Onur.A, ambulansla Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Timur.Ö, tutuklandı, Sefer. İ serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:44 Kaynak: AA
Dereli, Çine, Aydın, Güncel
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