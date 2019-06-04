Son Dakika Haberleri: Aydın'da hayvan hırsızlığı
Son Dakika Güncel Haber

Aydın'da hayvan hırsızlığı

58 dakika önce

AYDIN(AA) - Çine ilçesinde hayvan hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Aydın'da hayvan hırsızlığı, System.String[]
AYDIN(AA) - Çine ilçesinde hayvan hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Dereli Mahallesi'ndeki bir çiftlikten büyükbaş hayvan çalmaya çalışan şüpheliler, vatandaşların müdahalesi üzerine olay yerinden kaçtı.
Daha sonra jandarmanın takip ettiği otomobil kovalamaca sonucu durduruldu. Kaçmaya çalışırken araca parmağını sıkıştıran Onur A. yaralandı, Sefer İ. ise gözaltına alındı.
Şüpheli, hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Onur A. tutuklandı, diğer ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:58 Kaynak: AA
Dereli, Çine, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbullular şehri terk etti, Şile plajları boş kaldı Kılıçdaroğlu YSK'yi eleştirdi: Ekrem Bey'in rakibi artık Binali Bey değil Emekli polis memuru, sokak ortasında tartıştığı kayınbiraderlerine kurşun yağdırdı Soylu, kendisine yönelik protestolara yanıt verdi: Buraya Demirtaş'ın kucağından gelmedim

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 18:56:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da hayvan hırsızlığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]