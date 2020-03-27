Aydın'da hayvan hırsızlığı zanlıları yakalandı - Son Dakika

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Aydın'da hayvan hırsızlığı zanlıları yakalandı
6 saat önce
Aydın'ın Çine ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın Çine ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dereli Mahallesinden 5, Doğanyurt Mahallesinden ise 12 büyükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, hayvanları çalan şüphelilere yönelik çalışmanın ardından düzenlenen operasyon sonucu M.O, Y.İ, B.A ve İ.A'yı gözaltına aldı.
Jandarma, hayvanlardan 15'ini bulup sahiplerine teslim etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 02:58 Kaynak: AA
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