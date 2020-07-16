Aydın'da Haziran ayında 2934 gıda işletmesi denetlendi - Son Dakika

Aydın'da Haziran ayında 2934 gıda işletmesi denetlendi

Aydın'da Haziran ayı içerisinde 2 bin 934 gıda işletmesi denetlenirken, mevzuata uygun bulunmayan 18 gıda işletmesine 215 bin 547 TL cezai işlem uygulandı.

Aydın'da Haziran ayı içerisinde 2 bin 934 gıda işletmesi denetlenirken, mevzuata uygun bulunmayan 18 gıda işletmesine 215 bin 547 TL cezai işlem uygulandı.


Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimizde toplam, 1960 adet gıda üretim yeri, 13 bin 536 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Haziran ayında gıda üretim yerlerine 230 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 2 bin 704 adet olmak üzere toplam, 2 bin 934 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim İzleme Programı, şikayet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme vesaireye istinaden il genelinde toplam 44 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 18 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 215 bin 547 TL cezai işlem uygulanmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Haziran ayı içerisinde 189 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 1 milyon 237 bin 619,13 kilogram kuru incir, 57 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 486 bin 972,62 kilogram muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam 246 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 1 milyon 724 bin 591,75 kilogram gıda maddesi ihracatı gerçekleştirilmiştir. ALO Gıda 174 hattına, Haziran ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 46 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 8 adet, üretim yeri ile ilgili 4 ve diğer 6 adet olmak üzere toplam 64 adet şikayet gelmiştir. Şikayetlerle ilgili olarak 41 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığımızın GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)'ne kaydedilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 158 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir" denildi. - AYDIN

Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 10:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın'da Haziran ayında 2934 gıda işletmesi denetlendi - Son Dakika
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