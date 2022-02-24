Helikopter destekli "kaçak avcılık" denetimi yapıldı - Son Dakika
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Helikopter destekli "kaçak avcılık" denetimi yapıldı

24.02.2022 14:09

Aydın'da helikopter destekli denetimlerde, izinsiz ve yasak yöntemlerle avcılık yaptığı tespit edenlere ceza kesildi.

Aydın'da helikopter destekli denetimlerde, izinsiz ve yasak yöntemlerle avcılık yaptığı tespit edenlere ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında Söke ve Didim ilçelerindeki kara avı alanlarında, havadan ve karadan denetim yaptı.

Bafa ile Azap gölleri ve Söke Ovası bölgesinde avlandığı belirlenen kişiler, Jandarma Filo Komutanlığına bağlı helikopter ekibinin yönlendirmesiyle arazideki görevlilerce kontrol edildi.

Avcılık belgeleri sorgulanan kişilerin otomobillerinde de arama yapılarak avlanan hayvanların yasağa tabi olup olmadığına bakıldı.

Kara ekiplerinin ulaşamadığı yerlerde ise helikopter ekibi araziye inerek belge kontrolü yaptı.

Denetimlerde izinsiz ve yasak yöntemlerle avcılık yaptığı tespit edilenlere idari para cezası kesilirken, kuş sesi çıkaran cihazlara el konuldu.

Helikopter destekli kaçak avcılık denetimi yapıldı
Helikopter destekli kaçak avcılık denetimi yapıldı
Helikopter destekli kaçak avcılık denetimi yapıldı
Helikopter destekli kaçak avcılık denetimi yapıldı
Helikopter destekli kaçak avcılık denetimi yapıldı
Helikopter destekli kaçak avcılık denetimi yapıldı
Helikopter destekli kaçak avcılık denetimi yapıldı
Helikopter destekli kaçak avcılık denetimi yapıldı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Helikopter destekli 'kaçak avcılık' denetimi yapıldı - Son Dakika


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