AYDIN'DA HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİNDE 11 SÜRÜCÜYE CEZA - Son Dakika
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AYDIN'DA HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİNDE 11 SÜRÜCÜYE CEZA

28.09.2022 12:10

AYDIN'ın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri helikopterli hava destekli trafik denetimi yaptı.

AYDIN'ın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri helikopterli hava destekli trafik denetimi yaptı. Denetlenen 255 sürücüden 11 araç sürücüsüne toplam 3 milyon 80 bin lira para cezası uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş timleri havadan helikopter destekli uygulama noktalarında denetim yapıldı. Yapılan denetimlere 3 Jandarma Trafik Timi, 5 Jandarma Asayiş Timi olmak üzere 21 personel katıldı. Helikopter destekli denetim Kuşadası ve Söke ilçeleri giriş çıkışlarındaki uygulama noktalarında gerçekleştirildi. Denetimlerde 255 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 11'inin sürücüsüne kurallara uymadıkları ve eksik evrak gerekçesiyle toplamda 3 milyon 80 bin lira para cezası uygulandı.

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: AYDIN'DA HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİNDE 11 SÜRÜCÜYE CEZA - Son Dakika
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