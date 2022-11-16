Kaza, Yeşil Mahalle Jandarma Kavşağı hemzemin geçidinde meydana geldi. Aydın- Denizli seferini yapan yolcu treni hemzemin geçitte Mikail Börekçi idaresindeki 09 NS 899 plakalı cipe çarptı. Yolcu treni cipi 100 metre sürükledikten sonra durdu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis , Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Börekçi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiyenin yardımı ile sıkıştığı yerden çıkarılan Börekçi'nin cansız bedeni ceset torbasına konuldu. Trenin makinisti polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Aydın'da hemzemin geçitte trenin çarptığı cip sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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