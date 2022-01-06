Hemzemin geçitte trene çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde hemzemin geçitte bariyeri aşarak hareket halindeki trene çarpan kamyonun sürücüsü
Aydın'dan Söke yönüne giden Mehmet T'nin kullandığı 35 ASD 209 plakalı kamyon, hemzemin geçit üzerinde kapalı durumdaki bariyeri aşarak Söke- Denizli seferini yapan yolcu trenine çarptı.
Kazada yaralanarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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