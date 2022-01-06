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Hemzemin geçitte trene çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Hemzemin geçitte trene çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

06.01.2022 08:55

Aydın'ın Söke ilçesinde hemzemin geçitte bariyeri aşarak hareket halindeki trene çarpan kamyonun sürücüsü Aydın'dan Söke yönüne giden Mehmet T'nin kullandığı 35 ASD 209 plakalı kamyon, hemzemin geçit üzerinde kapalı durumdaki bariyeri aşarak Söke-Denizli seferini yapan yolcu trenine çarptı.

Aydın'ın Söke ilçesinde hemzemin geçitte bariyeri aşarak hareket halindeki trene çarpan kamyonun sürücüsü

Aydın'dan Söke yönüne giden Mehmet T'nin kullandığı 35 ASD 209 plakalı kamyon, hemzemin geçit üzerinde kapalı durumdaki bariyeri aşarak Söke- Denizli seferini yapan yolcu trenine çarptı.

Kazada yaralanarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hemzemin geçitte trene çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
Hemzemin geçitte trene çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
Hemzemin geçitte trene çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

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Denizli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hemzemin geçitte trene çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hemzemin geçitte trene çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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