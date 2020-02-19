Aydın'da hentbol ve futbol grup müsabakaları yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Aydın'da hentbol ve futbol grup müsabakaları yapılacak - Son Dakika Spor

Aydın'da hentbol ve futbol grup müsabakaları yapılacak

6 saat önce

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde bu hafta iki önemli grup müsabakası gerçekleştirilecek.

Aydın'da hentbol ve futbol grup müsabakaları yapılacak, System.String[]

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde bu hafta iki önemli grup müsabakası gerçekleştirilecek.


Aydın Efeler Aydın Lisesi Spor Salonu'nda 20 – 23 Şubat 2020 tarihleri arasında 2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Hentbol Yıldızlar Grup Müsabakaları gerçekleştirilecek.


Hentbol Grup Müsabakalarına kızlar kategorisinde 9 il takımı ve erkekler kategorisinde 9 erkek takımı olmak üzere 18 il takımı katılacak. Yıldız Erkekler Hentbol Grup Müsabakalarında Aydın'ı Efeler Mustafa Kiriş Ortaokulu, kızlar kategorisinde de Nazilli Müşerref Gündoğdu Ortaokulu temsil edecek.


2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Futbol Gençler Grup Müsabakaları 21 – 23 Şubat 2020 tarihleri arasında Kuşadası Karaova futbol tesislerinde gerçekleştirilecek.


Erkekler kategorisinde, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Denizli, Isparta, İstanbul, İzmir, Manisa, Muğla ve Uşak illerinden katılacak okul takımları mücadele edecek. Kızlar kategorisinde, Antalya, Aydın, Denizli, Isparta, İzmir, İstanbul, Muğla, Isparta ve Burdur illerinden katılacak okul takımları bir üst tura çıkabilmek için ter dökecekler.


Futbol Gençler Grup Müsabakası erkekler kategorisinde Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kızlar kategorisinde İncirliova Spor Lisesi Aydın'ı temsil edecek.


Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Efeler'de gerçekleştirilecek Okul Sporları Yıldızlar Hentbol Grup Müsabakalarında ve Kuşadası'nda gerçekleştirilecek Okul Sporları Gençler Futbol Grup Müsabakalarında mücadele edecek olan tüm illerin okul takımlarına başarılar diledi. İl Müdürü Fillikçioğlu, hentbol ve futbol grup müsabakalarında Aydın'ı temsil edecek olan okul takımlarına ayrıca başarılar diledi. - AYDIN

Futbol, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:36 Kaynak: İHA
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