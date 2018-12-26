Son Dakika Haberleri: Aydın'da Heyelan, Kapanan Köy Yolu Kısa Sürede Açıldı

Aydın'da Heyelan, Kapanan Köy Yolu Kısa Sürede Açıldı

1 saat önce

Aydın'da 2 gündür etkili olan sağnak yağış sonrası meydana gelen heyelanda Eğrikavak Mahallesi'nin köy yolu kapandı.

Aydın'da Heyelan, Kapanan Köy Yolu Kısa Sürede Açıldı, System.String[]
Aydın'da 2 gündür etkili olan sağnak yağış sonrası meydana gelen heyelanda Eğrikavak Mahallesi'nin köy yolu kapandı. Yol köylüler ve ekiplerin çalışmaları ile kısa sürede trafiğe açıldı.

Aydın'da etkili olan sağnak yağış nedeniyle Efeler İlçesi Eğrikavak Mahallesi yolunda heyelan meydana geldi. Heyalan sonrası köye ulaşımı sağlayan yol kapandı. Eğrikavak Mahallesi Muhtarı Muhsin Kıyar, yapılan çalışmalar sonucu yolun kısa sürede yeniden trafiğe açıldığını belirterek "Bölgemizde 2 gündür güzel yağış oluyor. Yağış sonrası Aydın- Ödemiş yolunun Başdeğirmen mevkiinden Eğrikavak yol ayrımında heyelan yaşandı. Dağdan yuvarlanan kayalar nedeniyle yol ulaşıma kapandı. İlk etapta kaya parçalarını kendi çabamızla bir araba geçecek kadar yoldan temizleyerek yolu ulaşıma açtık" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:06 Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, 3. Sayfa
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