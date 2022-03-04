Aydın'da hırsızlara "Gece Kartalları" engeli - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde hırsızlık olayına karışan bir şüpheli, "Gece Kartalları"na takıldı. Bekçiler tarafından suçüstü yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, Efeler ilçesi Orta Mahalle 209 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre devriye halinde olan Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri bir apartmandan çıkan ve durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurmak istedi. Şüpheli şahıs gece bekçilerini görünce hızla uzaklaşmaya çalıştı. Kısa süren kovalamacanın ardından F.İ. isimli şüpheli çaldığı malzemeler ile birlikte 213 sokak üzerinde suçüstü yakalandı. Durum üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, şüpheli şahıs doktor raporu akabinde gözaltına alındı.

Gece kartallarının engeline takılan F.İ. isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada 2 adet telefon, 2 adet saat, 1 adet flaş bellek, 3 adet çeşme ve muhtelif malzemeler ele geçirildi. Göreve başladıkları günden bu yana ilçe genelinde suçluların adeta korkulu rüyası haline gelen gece kartallarının özverili çalışmaları vatandaşlara güven verdi. - AYDIN