Son Dakika Haberleri: Aydın'da Hırsızlık

Aydın'da Hırsızlık

18 dakika önce

Aydın'ın Çine ilçesinde vatandaşlara ait hayvanları çaldıkları belirlenen 4 kişi tutuklandıAlınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Söğütçük Mahallesinde bir vatandaşın 1 büyükbaş hayvanının çalındığı şikayeti üzerin çalışma başlattı.

Aydın'da Hırsızlık, System.String[]
Aydın'ın Çine ilçesinde vatandaşlara ait hayvanları çaldıkları belirlenen 4 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Söğütçük Mahallesinde bir vatandaşın 1 büyükbaş hayvanının çalındığı şikayeti üzerin çalışma başlattı.

Ekipler, olaya karıştığı belirlenen M.S, G.S, E.T. ve M.T'yi Aydın- Muğla kara yolunda gözaltına aldı. .

Şüpheliler jandarmadaki ifadelerin ardından çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Çalınan hayvan sahibine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:08 Kaynak: AA

Çine, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Metrobüste Astronot Kıyafeti Giyen Vatandaş Görenleri Şaşkına Çevirdi İstanbul'da Suriye Marşı ve Suriye Bayrakları ile Yapılan Açılış Büyük Tepki Topladı

Vatandaştan 'Dışarıdan Poşet Getirme Yasağı'na Büyük Tepki İstanbul ve Ankara Dahil 7 İli Kapsayan Son Yerel Seçim Anketinin Sonuçları Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 10:26:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da Hırsızlık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]