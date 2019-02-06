Aydın'da Hırsızlık
18 dakika önce
Aydın'ın Çine ilçesinde vatandaşlara ait hayvanları çaldıkları belirlenen 4 kişi tutuklandıAlınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Söğütçük Mahallesinde bir vatandaşın 1 büyükbaş hayvanının çalındığı şikayeti üzerin çalışma başlattı.
Aydın
'ın Çine
ilçesinde vatandaşlara ait hayvanları çaldıkları belirlenen 4 kişi tutuklandı
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri Söğütçük Mahallesinde bir vatandaşın 1 büyükbaş hayvanının çalındığı şikayeti üzerin çalışma başlattı.
Ekipler, olaya karıştığı belirlenen M.S, G.S, E.T. ve M.T'yi Aydın- Muğla
kara yolunda gözaltına aldı. .
Şüpheliler jandarmadaki ifadelerin ardından çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Çalınan hayvan sahibine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:08 Kaynak: AA
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