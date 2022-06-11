İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 8 Haziran'da Balıkesir 'in Gömeç ilçesinde kılık değiştirerek yeni evlenen bir çiftin evine girerek hırsızlık yaptığını belirlediği B.U, T.B. ve E.U'nun şehirlerarası bir otobüste olduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Aydın'da hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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