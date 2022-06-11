Aydın'da hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Aydın'da hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

11.06.2022 00:03
Aydın'da hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

Nazilli ilçesinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Nazilli ilçesinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 8 Haziran'da Balıkesir'in Gömeç ilçesinde kılık değiştirerek yeni evlenen bir çiftin evine girerek hırsızlık yaptığını belirlediği B.U, T.B. ve E.U'nun şehirlerarası bir otobüste olduğunu tespit etti.

Durdurulan otobüsteki 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin çantasında yapılan aramada 250 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

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Balıkesir'den 250 bin TL'lik ziynet eşyası çalan hırsızları Nazilli polisi yakaladı Balıkesir'den 250 bin TL'lik ziynet eşyası çalan hırsızları Nazilli polisi yakaladı Antalya'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Antalya'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Hisarcık, Nazilli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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