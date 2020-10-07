Aydın'ın Efeler ilçesinde hırsızlık şüphelisi 6 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgede meydana gelen bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, 8 ayrı olay için çeşitli mahallelerde düzenledikleri operasyonda S.S.Ç., B.P., Ö.İ., Ö.Ö., M.Ş. ve S.İ.'yi yakaladı.
Şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Aydın'da hırsızlık şüphelileri operasyonla yakalandı - Son Dakika