Aydın'da hırsızlık şüphelisi 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesinde çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ortaklar Mahallesi'nde son bir hafta içinde evden, iş yerinden ve otomobillerden çok sayıda hırsızlık olayı meydana gelmesi üzerine Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Ortaklar Polis Merkezi Amirliği ekipleri ortak çalışma başlattı.

Kısa sürede şüphelileri belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla C.Ç, M.F.İ. ve M.A'yı gözaltına aldı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından Germencik Adliyesine sevk edilen şüphelilerden C.Ç. tutuklanırken, M.F.İ. ve M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, operasyonda ele geçirilen çalıntı eşyaları sahiplerine teslim etti.