Aydın'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Aydın'ın Efeler, Köşk ve İncirliova ilçelerinde hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Efeler, Köşk ve İncirliova ilçelerinde meydana gelen 15 farklı hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.
Bölgelerdeki 24 güvenlik kamerasının 300 saatlik görüntüsünü izleyen ekipler, şüphelilerin G.R ve İ.G olduğunu tespit etti.
Şüpheliler, operasyonla gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramada ev ve iş yerlerinden çalındıkları değerlendirilen 80 eşya ele geçirildi.
- Kaynak: AA
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