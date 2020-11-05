Aydın'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bölgelerdeki 24 güvenlik kamerasının 300 saatlik görüntüsünü izleyen ekipler, şüphelilerin G.R ve İ.G olduğunu tespit etti.

Aydın 'ın Efeler , Köşk ve İncirliova ilçelerinde hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

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