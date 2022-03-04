Aydın'da hırsızlık ve dolandırıcılık suçlamasıyla 7 kişi tutuklandı - Son Dakika

Aydın'da meydana gelen hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının faili oldukları iddiasıyla yakalanan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Efeler ilçesinde iki gün süren çalışmalarda 39 hırsızlık ve dolandırıcılık olayının faili olduğu tespit edilen 9 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli serbest bırakıldı, 7 zanlı sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.