Aydın'da hız limitini aşan sürücülere ceza

AYDIN'ın 6 ayrı noktasında jandarma ekipleri, hız denetimi gerçekleştirdi. Kontrollerde 59 araç sürücüsüne, 20 bin 142 lira ceza kesilirken, 7 araç trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ve asayiş ekipleri ile Koçarlı, Çine, Didim, Söke, Bozdoğan ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 ayrı noktada hız denetimi yaptı. İlçelerin giriş- çıkışlarına konulan radarlarla 2 saat boyunca çalışma gerçekleştiren ekipler, denetimde toplam 959 aracı kontrol etti. Hız limitini aşan 59 aracın sürücüsüne 20 bin 142 lira para cezası kesildi, 7 araç trafikten men edildi. Kontrollerin devam edeceği belirtildi.