Son Dakika Haberleri: Aydın'da hız limitini aşan sürücülere ceza
Son Dakika Güncel Aydın'da hız limitini aşan sürücülere ceza

Aydın'da hız limitini aşan sürücülere ceza

7 saat önce

AYDIN'ın 6 ayrı noktasında jandarma ekipleri, hız denetimi gerçekleştirdi.

Aydın'da hız limitini aşan sürücülere ceza, System.String[]

AYDIN'ın 6 ayrı noktasında jandarma ekipleri, hız denetimi gerçekleştirdi. Kontrollerde 59 araç sürücüsüne, 20 bin 142 lira ceza kesilirken, 7 araç trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ve asayiş ekipleri ile Koçarlı, Çine, Didim, Söke, Bozdoğan ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 ayrı noktada hız denetimi yaptı. İlçelerin giriş- çıkışlarına konulan radarlarla 2 saat boyunca çalışma gerçekleştiren ekipler, denetimde toplam 959 aracı kontrol etti. Hız limitini aşan 59 aracın sürücüsüne 20 bin 142 lira para cezası kesildi, 7 araç trafikten men edildi. Kontrollerin devam edeceği belirtildi.


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Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:22 Kaynak: DHA
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