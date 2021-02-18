Aydın'da horoz dövüştüren kişilere ceza yağdı - Son Dakika

Aydın'da horoz dövüştüren kişilere ceza yağdı

Aydın'ın Germencik ilçesinde horoz dövüştüren 27 kişiye 121 bin 122 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde horoz dövüştüren 27 kişiye 121 bin 122 TL idari para cezası uygulandı. Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'ndeki bir depoda horoz dövüştürüldüğü ihbarını aldı. İhbarı değerlendirerek belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler 27 kişinin bulunduğu müstakil depoda horoz dövüşü yapıldığını belirledi. Adreste bulunan kişilere Covid-19 tedbirleri ve Kabahatler Kanununu ihlal ettikleri gerekçesi ile toplamda 121 bin 122 TL idari para cezası uygularken, depo sahibi şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Öte yandan depodaki 5 horoz da Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN

Son Dakika

Juventus deplasmanda Porto'ya 2-1 mağlup oldu

Restoranlar ve kafeler hangi kriterlerle açılacak? Bilim Kurulu üyesi esnafın merak ettiği detayları anlattı

Eski Barcelonalı futbolcu Ronaldinho, Türkiye'yi ziyarat edecek

Boğazı kesilerek öldürülen kadının oğlu tutuklandı

Vaka sayısına göre kısıtlamalar kalkacak! İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak illerimiz

SBK Holding, ilaç devi Biofarma'yı İsviçrelilere sattı

Serenay Sarıkaya'nın Maldivler tatilinden makyajsız doğal pozu mest etti

12 yaşındaki çocuk, babaannesinin evine giren hırsızı öldürdü