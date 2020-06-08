Aydın'da hurda traktörlerin içinden yükselen incir ağaçları ilginç görüntülere sahne oluyor - Son Dakika

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir arazide hurda olarak bulunan 1934, 1966 ve 1975 yapımı 7 traktör, içinde yükselen incer ağaçlarıyla ilginç görüntülere ev sahipliği yapıyor.

Yamalak Mahallesinde yıllar önce hayatını kaybeden Ali Rıza Fetil'e ait çiftliğin arazisinde atıl halde bırakılan traktörlerin ilginç görüntüleri görenleri şaşırtıyor.

AA muhabirine açıklama yapan Mahalle Muhtarı Mustafa Kemal Çetinel, çiftliğin adeta açık hava müzesi haline geldiğini, traktörleri görenlerin fotoğraf çektiğini söyledi.

Çiftliğin şu anda kullanılmadığını aktaran Çetinel, "7 traktör de çok uzun zaman önce buraya park edilmiş ve bu traktörlere bir daha da hiç dokunulmamış. Ağaç gövdeleri traktörlerin arasında kalmış vaziyette. Tabi bu durum da insanların ilgisini çekiyor. Naçizane fikrim, mahallemizin ve ilçemizin tanıtımı ve kalkındırılmasında bu traktörler bir sergi olabilir." dedi.