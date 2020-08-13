Aydın'da iki aile arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı, bir kişi gözaltına alındı.

Ovaeymir Mahallesiamca çocukları oldukları öğrenilen S.E. (50) ile İ.E. (50) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu İ.E, S.E'yi silahla yaraladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinini yaptığı müdahalenin ardından S.E. ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri İ.E.'yi gözaltına aldı.