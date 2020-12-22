Aydın'da iki aile arasındaki sopalı kavgada 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Aydın'da iki aile arasındaki sopalı kavgada 6 kişi yaralandı

22.12.2020 15:13
Aydın'da iki aile arasındaki sopalı kavgada 6 kişi yaralandı, System.String[]

Aydın'ın Çine ilçesinde iki aile arasında çıkan sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde iki aile arasında çıkan sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi 372 Sokakta aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ç.D, E.D, N.D, A.K, G.K ve M.K. aldıkları sopa darbeleriyle yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaralıları Çine Devlet Hastanesine götürdü.

Ayakta tedavileri yapılan yaralılar taburcu edildi.

Cumhuriyet Mahallesi, Aydın, Çine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da iki aile arasındaki sopalı kavgada 6 kişi yaralandı - Son Dakika


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