Aydın'da İki Aracın Çarptığı Yaya Öldü

Aydın'ın Çine ilçesinde, iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Aydın'ın Çine ilçesinde, iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.



E.H'nin kullandığı 48 NV 425 plakalı minibüs, Aydın-Muğla kara yolunun Çaltı Mahallesi mevkisinde, yolun karşısına geçmek isteyen Dilay Ketboğa'ya (21) çarptı.



Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Ketboğa'ya, seyir halindeki M.E.G. idaresindeki 09 LC 488 plakalı minibüs de çarptı.



İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ketboğa, olay yerinde hayatını kaybederken, kazaya karışan sürücüler gözaltına alındı.

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