Aydın'da iki ayrı operasyonda 58 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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Aydın'da iki ayrı operasyonda 58 düzensiz göçmen yakalandı
13 dakika önce
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı iki ayrı operasyonda 58 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:15 Kaynak: İHA
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı iki ayrı operasyonda 58 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Aydın ili Didim ilçesi açıklarında 2 ayrı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik botlar durdurularak içerisindeki 35 Somali, 13 Suriye ve 8 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 58 düzensiz göçmen yakalandı. 24 erkek, 20 kadın ve 14 çocuktan oluşan düzensiz göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
(İsmail Ümit Dilşen/İHA)
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