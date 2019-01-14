Aydın'da İki Belediye Meclis Üyesi CHP'den İstifa Etti

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İstifa Eden Yunan Savunma Bakanı Kammenos, Türkiye'ye Gönderme Yaparak Veda Etti

CHP'li Başkan Zafer Atabey, Kırşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Ekicioğlu'nun Kendisini Darp Ettiğini Söyledi

Trump'ın Tehdit İçeren Paylaşımına Bir Tepki de CHP'li Öztrak'tan Geldi: Bu Tehditler Bize Sökmez