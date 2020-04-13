Aydın'da iki günde 32 bin 419 talep yerine getirildi - Son Dakika

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Aydın'da iki günde 32 bin 419 talep yerine getirildi
1 saat önce
Aydın Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından iki günlük sokağa çıkma yasağı süresince vatandaşların 32 bin 419 talebi yerine getirildi.
Aydın Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından iki günlük sokağa çıkma yasağı süresince vatandaşların 32 bin 419 talebi yerine getirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından Aydın'ın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağı uygulamasında vatandaşların yardımına Vefa Sosyal Destek Grubu koştu. Aydın'da vatandaşlardan gelen 33 bin 587 talepten, 32 bin 419 talep yerine getirildi. Vatandaşlar tarafından, 112 Acil Çağrı hattına 644, 155 Polis hattına 3 bin 518, 156 Jandarma hattına 827, Vefa Destek hattına 28 bin 598 talep geldi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 03:40 Kaynak: İHA
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