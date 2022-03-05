Aydın'da iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aydın'da iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

05.03.2022 15:16
Aydın'da iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Celal Demirtaş (42) yönetimindeki 09 ADU 314 plakalı kamyonet, Aydın- İzmir kara yolu Çamlık mevkisinde Osman Demirbaş'ın kullandığı 09 S 6954 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra bir kamyonetteki Samet Yıldırım (26) yaralandı.

Araçlarda sıkışan yaralılar, ekiplerin yardımıyla çıkartıldı.

112 Acil Sağlık ekiplerince farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan Demirbaş ile Yıldırım'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Germencik, Kamyonet, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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