Aydın'ın Germencik ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Celal Demirtaş (42) yönetimindeki 09 ADU 314 plakalı kamyonet, Aydın- İzmir kara yolu Çamlık mevkisinde Osman Demirbaş'ın kullandığı 09 S 6954 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra bir kamyonetteki Samet Yıldırım (26) yaralandı.
Araçlarda sıkışan yaralılar, ekiplerin yardımıyla çıkartıldı.
112 Acil Sağlık ekiplerince farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan Demirbaş ile Yıldırım'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Aydın'da iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika