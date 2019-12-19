Aydın'da iki kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da iki kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Aydın'da iki kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

6 saat önce

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobil ve iki kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Aydın'da iki kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı, System.String[]

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobil ve iki kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Ali Abbak'ın kullandığı 09 C 2878 plakalı otomobil, Çaltı Mahallesi kavşağında tali yoldan bulvara çıkmak isteyen Mevlüt Gökçen (72) idaresindeki 48 KT 378 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen kamyonet, Mehmet Karaman'ın kullandığı 09 LV 323 plakalı kamyonete de çarptı.

Kazada Mevlüt Gökçen, Ali Abbak (58), Kadriye Abbak (42), Bilal Abbak (41) ile 5 yaşındaki Kerem Abbak ve 1 yaşındaki Hatice İkra Abbak yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Hatice İkra Abbak'ın Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Gökçen, Aydın, Çine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 3 yaralı
Arıların verimini artırmak için 1700 lavanta ekti Elektrik teline takılan çekyatı görenler neye uğradığını şaşırdı! 7 sene önce ölen oğluyla aynı şekilde can verdi

Son Dakika Haberleri
21:40 Bakan Dönmez Akdeniz'de misafir değil, ev sahibiyiz - Son Dakika
21:40 Bakan Kasapoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'yi kabul etti - Son Dakika
21:38 Hatay'da vücut geliştirme şampiyonu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
21:37 ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ'NİN FAALİYETLERİ DURDURULDU - Son Dakika
21:37 Ailesine kına bırakıp, pompalı tüfekle intihar etti - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 21:45:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da iki kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]