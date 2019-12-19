Aydın'da iki kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobil ve iki kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Ali Abbak'ın kullandığı 09 C 2878 plakalı otomobil, Çaltı Mahallesi kavşağında tali yoldan bulvara çıkmak isteyen Mevlüt Gökçen (72) idaresindeki 48 KT 378 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen kamyonet, Mehmet Karaman'ın kullandığı 09 LV 323 plakalı kamyonete de çarptı.

Kazada Mevlüt Gökçen, Ali Abbak (58), Kadriye Abbak (42), Bilal Abbak (41) ile 5 yaşındaki Kerem Abbak ve 1 yaşındaki Hatice İkra Abbak yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Hatice İkra Abbak'ın Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.