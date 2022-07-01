Aydın'da iki kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da iki kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

01.07.2022 11:23
Aydın'da iki kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Aydın'da iki kamyonun çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Aydın'da iki kamyonun çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Sami M'nin (54) kullandığı 17 GM 175 plakalı kamyon, Aydın- İzmir otoyolu Kızılcapınar mevkisinde önünde seyreden İsmail U. (53) idaresindeki 09 LV 042 plakalı kamyona çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sami M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Aydın'da durdurulan otomobilde 75 kilogram uyuşturucu ele geçirildi Aydın'da durdurulan otomobilde 75 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: AA

İzmir, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da iki kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:28 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 16,72 seviyesinden işlem görüyor
11:27 Üst üste beş gündür düşüş eğilimine giren altının ons fiyatı 1.800 dolar seviyesinin altına geriledi
11:23 ABD'de cinsel İlişkiye girdiği gencin eski öğrencisi olduğunu fark eden öğretmen şoka uğradı
11:20 Otoyollarda hız sınırları limitleri yükseltildi: Edirne-Şanlıurfa otoyolunda 130 kilometre, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometreye çıkarıldı
10:43 Survivor All Star'da şampiyon olan Nisa Bölükbaşı'na sosyal medya tepkisi: Yatarak şampiyon olunmaz, hak etmedi
10:40 Avrupa'dan birçok teklif alan Yunus Akgün, yoluna Galatasaray ile devam etmeye karar verdi
10:35 İstanbul Ataşehir'de skandal görüntü! Kamuya açık yerde çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler
10:30 Vietnam savaşının simgesi olan "Napalm Girl" bombalar sebebiyle oluşan hasarın giderilmesi için Florida'da tedavi altına alındı
09:57 2023'te siyasete girecek olan Nihat Doğan'dan çok konuşulacak çıkış: MHP nasıl siyaset yapıyorsa HDP de yapsın
09:46 Mourinho istedi Zeki Çelik Roma forması giydi! 7 milyon karşılığında İtalyan devine transfer oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 11:40:15. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da iki kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement