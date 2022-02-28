Aydın'da iki minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aydın'da iki minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

28.02.2022 12:27
Aydın'da iki minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde iki minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde iki minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

Atatürk Caddesi'nde Alper Söylemez yönetimindeki belediye personelini taşıyan 09 ABH 861 plakalı minibüsle aynı yönde ilerleyen Atanır Güneş (44) idaresindeki 09 P 2591 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada devrilen minibüsteki sürücü Söylemez ile 10 belediye personeli yaralandı.

Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Aydın'da iki minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı
Aydın'da iki minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı
Aydın'da iki minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı
Aydın'da iki minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

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Servis minibüsleri çarpıştı: 11 yaralı Servis minibüsleri çarpıştı: 11 yaralı Aydın'da servis minibüsleri çarpıştı: 11 yaralı Aydın'da servis minibüsleri çarpıştı: 11 yaralı

Atatürk Caddesi, Germencik, Minibüs, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da iki minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı - Son Dakika


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