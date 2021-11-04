Aydın Devlet Hastanesine sevk edilen Emre Dik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Atatürk Devlet Hastanesine ağır yaralı olarak kaldırılan Karadağ, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Motosikletlerden yola düşen iki sürücü de yaralandı.

Aydın 'ın Efeler ilçesinde iki motosikletin çarpışması 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Aydın'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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