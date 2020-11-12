Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, iki otomobilin çarpışıp, araçlardan birinin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, iki otomobilin çarpışıp, araçlardan birinin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Hürriyet Caddesi'ndeki Eski Ticaret Oteli Kavşağında meydana geldi. Hürriyet Caddesi'nden Belediye Meydanı yönüne giden Hatice Coşkunoğlu yönetimindeki 09 RY 463 plakalı otomobil, 187'nci Sokak'tan Hürriyet Caddesi'ne çıkan Ali İhsan Muça'nın kullandığı 09 RB 145 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan Coşkunoğlu'nun otomobili refüje çarpıp, takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hatice Coşkunoğlu'nun otomobilinde yolcu olan Hatice Baskan'ın (68) yaralandığı belirlendi. Baskan, ilk müdahalelenin ardından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.



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