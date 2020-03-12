Aydın'da iki otomobil çarpıştı 2'si çocuk 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da iki otomobil çarpıştı 2'si çocuk 5 yaralı - Son Dakika

Aydın'da iki otomobil çarpıştı 2'si çocuk 5 yaralı

6 saat önce

Aydın'da iki otomobil çarpıştı 2'si çocuk 5 yaralıAYDIN'ın Söke ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Aydın'da iki otomobil çarpıştı 2'si çocuk 5 yaralı

AYDIN'ın Söke ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Ağaçlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ağaçlı Mahallesi'nden Söke istikametine giden Yunus Artan yönetimindeki 09 BT 049 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İsa Keloğlu yönetimindeki 09 FU 141 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. şerit ihlali sonucu meydana gelen kazada Yunus Artan ve yanındaki 1 yaşındaki Halil İbrahim Artan ile diğer otomobil sürücü İsa Keloğlu ve araçta bulunan Özgür Keloğlu ile 5 yaşındaki Mustafa Keloğlu yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonucu otomobiller kullanılmaz hale gelirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Aydın'da iki otomobil çarpıştı 2'si çocuk 5 yaralı

Aydın, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu Diyanet İşleri Başkanlığı, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
05:42 İzmir'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı
05:40 Adana'da helikopter destekli narkotik uygulaması
05:39 Otogarlarda tatil yoğunluğu
05:27 Ağrı'da memleketlerine gitmek isteyen üniversiteliler terminale akın etti
05:26 Üniversite öğrencileri terminallerde yoğunluk oluşturdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 05:47:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da iki otomobil çarpıştı 2'si çocuk 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]