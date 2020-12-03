Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen kazada 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

İsa Demir yönetimindeki 09 ADG 016 yönetimindeki otomobil, Aydın- Denizli kara yolu Tariş mevkisi önünde, Şahamettin Selvi idaresindeki 77 AAV 874 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 17 günlük bebek Ayşe Alya ile Elif, Musa ve Dilara Demir yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.