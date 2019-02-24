Son Dakika Haberleri: Aydın'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Aydın'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

32 dakika önce

Aydın'ın Çine ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Aydın'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı, System.String[]
Aydın'ın Çine ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın'dan Çine yönüne seyretmekte olan Osman Barış Alkan yönetimindeki 06 ZYV 51 plakalı otomobil, Karpuzlu Kavşağı'nda Osman Köycü idaresindeki 48 VL 552 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Alkan ve Köycü ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Ali Testire, Zehra Köycü ve Reyhan Köycü yaralandı.

Yaralılar ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Testire, Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 07:18 Kaynak: AA

Çine, Aydın, Güncel
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