Son Dakika Haberleri: Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

22 dakika önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Hakkı Yıldız idaresindeki 20 ACK 104 plakalı otomobil Eski Karakol kavşağında Erhan Dağ'ın kullandığı 38 ED 816 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil devrildi. Kazada, sürücülerle araçlarda bulunan yolcular, Salih Yusuf Yıldız, Ayşe Yıldız, Hüseyin Yıldız ve Simge Sinmez yaralandı.

Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapanan Aydın- Denizli kara yolu yaklaşık yarım saat sonra ulaşıma açıldı.

Nazilli, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:24 Kaynak: AA
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