Aydın'da iki otomobilin çarpışması soncu 1'i çocuk 9 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da iki otomobilin çarpışması soncu 1'i çocuk 9 kişi yaralandı - Son Dakika

Aydın'da iki otomobilin çarpışması soncu 1'i çocuk 9 kişi yaralandı

58 dakika önce

Aydın'ın Çine ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 9 kişi yaralandı.

Aydın'da iki otomobilin çarpışması soncu 1'i çocuk 9 kişi yaralandı, System.String[]

Aydın'ın Çine ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orhan Akçay (46) yönetimindeki 09 AAK 76 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarında Nuri Güngör Caddesi'nde Tuncay Çoşkun (24) yönetimindeki 09 C 0407 plakalı otomobille çarpıştı. Araçlar çarpmanın şiddetiyle park halindeki bir kamyonete vurdu.

Kazada, sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Hatice (43) ve İhsan Çoşkun (45) ile Pembegül Sarıkavak (9), Hakkı Örgün (36), Erhan Kökcü (30), Fatih Ceylan (38) ve Habib Kaya (41) yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Çine Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Aydın, Çine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:50 Kaynak: AA
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