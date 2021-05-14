Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Denizli'den Aydın yönüne giden O.K. idaresindeki 34 ZA 3397 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı'nda, Ö.A. yönetimindeki 09 LN 555 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Ö.A. ile O.K'nin kullandığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: AA
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