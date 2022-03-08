İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Aydın'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Onur Çiftçi'nin kullandığı 09 AAS 621 plakalı otomobil, İsmet İnönü Caddesi Madenciler Kavşağında kontrolden çıkarak İsa Batman yönetimindeki 09 AGN 870 plakalı otomobille çarpıştı.
Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ve yolcu konumundaki Necmiye Batman yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anını, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.
Kaynak: AA
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