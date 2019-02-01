Son Dakika Haberleri: Aydın'da İki Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

Aydın'da İki Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

40 dakika önce

Aydın'da 2 otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı, bir sürücü fenalık geçirdi.

Aydın'da İki Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı, System.String[]
Aydın'da 2 otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı, bir sürücü fenalık geçirdi.

F.B'nin kullandığı 09 DL 861 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Neslihan Dere'ye (23) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle refüjün üzerinden karşı şeride savrulan Dere'ye A.B. idaresindeki 35 DKY 66 plakalı otomobil de çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Fenalaşan sürücü F.B'yi polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Baygınlık geçiren F.B'ye ambulans çağrılarak müdahale edildi.

Sürücü A.B, gazetecilere, "Karşı şeritten aracımın üzerime bir şey uçtu. Nasıl oldu hiç anlamadım." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:28 Kaynak: AA

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