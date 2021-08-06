Ele geçirilen batarya, su saatleri ve musluklar cami görevlilerine teslim edildi.

Ortaklar Mahallesi'nde iki şüpheli, sabaha karşı Çarşı ve Dörtyol camilerinde abdest alınan şadırvanların musluklarını çaldı.

Aydın 'ın Germencik ilçesinde iki kişinin camilerden hırsızlık yapması, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... İki şüphelinin camilerden yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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