Aydın'da ikiz kardeşlere çalışma masası ve tablet hediye edildi - Son Dakika

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 10 yaşındaki ikizlere, AK Parti İncirliova İlçe yönetimince çalışma masası ve tablet hediye edildi.

AK Parti İncirliova ilçe yönetiminin başlattığı "Ben de varım" kampanyasından haberdar olan Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Erdal Mavuş, sosyal medyadan İlçe Başkanı Hüseyin Celbek'e ulaşarak iki çocukları Beyza Nur ile Ceyda Nur'un EBA'dan derslerini takip edebilmesi için tablet ihtiyacı olduğunu söyledi.

Aileyle iletişime geçen Celbek, çocukların çeyiz sandığı üzerine oturarak ders çalıştığını da öğrenince masa, sandalye ve 2 tablet alıp eve gitti.

Celbek, öğrencilere hediyelerini verdi, eğitim masraflarına destek oldu.

Çocuklardan Beyza Nur Celbek, gazetecilere, ilk kez bir çalışma masası ve tablete sahip olduğunu belirterek katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Anne Hatice Mavuş da "Çok mutluyum, Allah razı olsun Hüseyin başkanımdan. Çocuklarımı o kadar yoklukta büyüttüm ki... Allah yüzüme baktı." dedi.

Celbek de kampanyanın devam ettiğini belirterek, "Kızlarımızın başarılı birer öğrenci olduklarını görürüz inşallah. Böyle hayırlı işlere herkesin vesile olmasını ve bu işlerde siyaset olmamasını istiyoruz. Tüm halkımız elini taşın altına koymalı." diye konuştu.