Son Dakika Haberleri: Aydın'da il protokolü bayramlaştı
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Aydın'da il protokolü bayramlaştı

20 dakika önce

Aydın'da Kurban Bayramı resmi bayramlaşma töreni Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in katılımı gerçekleştirildi.

Aydın'da il protokolü bayramlaştı, System.String[]
Aydın'da Kurban Bayramı resmi bayramlaşma töreni Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in katılımı gerçekleştirildi.

Yoğun bir katılımın olduğu bayramlaşma töreninde konuşan Vali Köşger, "Memleketimizde güzel bir bayramı hep birlikte idrak ediyoruz. Türkiye'nn bütün köşelerinde olduğu gibi bugün Aydınımızda da el ele gönül gönüle bütün kesimlerin bir arada olduğu huzur içinde bir bayramı idrak ediyoruz. Aydın'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Tarım açısından şu dönemde gerekli bir sıcaklık ama, trafikte araç kullananlar açısından dikkat edilmesi gereken bir husus. Bayram dolayısıyla fazlaca seyahat edeceğimiz bir dönemdeyiz. Bu sıcaklık sürücülerin dikkatini dağıtacağı ve yorgunluğunu arttırıcı bir durum oluşturuyor. Bu anlamda sürücülerimizin daha sık mola vererek, sıcaklıkla ilgili daha tedbirli davranmalarını tavsiye ediyoruz. Trafik yoğunluğu çok arttı. Dün havadan Aydın'ın ana arterleri üzerinde bir gözlem yaptık. Yaklaşık saatte 3 bin araba Kuşadası, Didim istikametine seyir halinde olmak üzere günlük 60 bin araçlık bir trafik akışı söz konusu. Emniyet ve Jandarma güçlerimiz hepsi vazifelerinin başında, bayram boyunca vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak için gerekli bütün tedbirleri alıyorlar. Sağlık, itfaiye ve belediye birimlerimiz vazifeleri başında çalışıyorlar. Bu sene Aydın'da tarım ürünlerinde güzel bir sezon bekleniyor. İnşallah Aydın'ın her günü bayram olsun diyoruz" dedi. - AYDIN
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 04:20 Kaynak: İHA
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