Aydın'da il ve ilçe denetim merkezleri oluşturulacak - Son Dakika

Aydın'da il ve ilçe denetim merkezleri oluşturulacak

10.10.2020 08:43
Aydın'da il ve ilçe denetim merkezleri oluşturulacak, System.String[]

Aydın İl Umumi Hıfzıssıha Kurulu Korona virüs ile mücadelede ek tedbirler alınmak üzere toplandı.

Aydın İl Umumi Hıfzıssıha Kurulu Korona virüs ile mücadelede ek tedbirler alınmak üzere toplandı. Toplantıda, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün genelgesi doğrultusunda Aydın'da 'İl ve İlçe Denetim Merkezi' (İSDEM) oluşturulmasına karar verildi.

Korona virüs salgını ile mücadele içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması, salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ediyor. Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde sağlanması için İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün genelgesi doğrultusunda Aydın'da İl ve İlçe Denetim Merkezleri oluşturulacak. İSDEM görevlileri, Kovid-19 tanı veya temaslı olması nedeniyle evde izolasyona tabi tutulan kişilerin izolasyon şartlarına uyup uymadıklarını kontrol etmek amacıyla kamu görevlilerinden 'Mahalle Denetim Ekipleri' oluşturulacak. Oluşturulan mahalle denetim ekipleri 7 gün 24 saat esasına göre sahada izolasyon ve fiblasyon çalışması yapacak.

Maddi durumu iyi olmayanlara yardım edilecek

Aydın İl Umumi Hıfzıssıha Kurulu toplantısında ayrıca, karantina tedbiri uygulanan daire veya binalarda ikamet edenlerin ihtiyaç duyulması halinde, temel yaşam malzemelerinin bedeli ödenmesi kaydıyla temin edilmesine, ödeme gücü olmayanların ihtiyaçlarının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanmasına, Kaymakamlıklara bağlı oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından bu kişilere her türlü desteğin sağlanmasına karar verildi.

Sağlık kuruluşuna müracaat edecek olanlar karar dışı bırakılacak

Toplantıda, sağlık kuruluşuna müracaat edecek 65 yaş ve üstü vatandaşlar daha önce alınan toplu taşıma kararında revizyona gidildi. Yüksek risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu ulaşımın yoğun olduğu saat 08.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinden önce yolculuğa başlamaları ve bu saatler arasında gidecekleri yerlere ulaşamadıkları durumda toplu taşıma araçlarından indirilmeden yolculuklarının devamının sağlanacak, ayrıca sağlık kuruluşuna müracaat edecek olan 65 yaş üzeri vatandaşların daha önce alınan kurul kararı dışında bırakılacak.

Pazarcıların HES kodları sorgulanacak

Kurulda ayrıca pazar esnafı ile ilgili de karar alındı. Alınan karara göre, Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu ve bulaş riskinin yüksek olduğu pazar yerlerinde, bulaş riskini en aza indirmek ve halk sağlığını korumak amacıyla pazarda tezgah açan satıcıların izolasyon durumları (HES), kolluk, zabıta ve diğer denetim ekipleri tarafından sorgulanacak. - AYDIN

Aydın'da il ve ilçe denetim merkezleri oluşturulacak
Aydın'da il ve ilçe denetim merkezleri oluşturulacak

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Karar, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın'da il ve ilçe denetim merkezleri oluşturulacak - Son Dakika

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