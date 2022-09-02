Aydın'da ilginç olay: İntihar etmek isteyen adamı önce kurtardı, sonra dövdü - Son Dakika
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Aydın'da ilginç olay: İntihar etmek isteyen adamı önce kurtardı, sonra dövdü

02.09.2022 14:03

Aydın'da ilginç olay: İntihar etmek isteyen adamı önce kurtardı, sonra dövdü Ölmek istediğine pişman etti Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşanan olayda, tırın aynasına bağladığı iple intihar etmek isteyen şahsı, başka bir şahıs önce kurtardı, ardından tekme tokat dövdü.

Aydın'da ilginç olay: İntihar etmek isteyen adamı önce kurtardı, sonra dövdü

Ölmek istediğine pişman etti

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşanan olayda, tırın aynasına bağladığı iple intihar etmek isteyen şahsı, başka bir şahıs önce kurtardı, ardından tekme tokat dövdü. O anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki ilginç olay, Kirazlı yolu girişinde gece saatlerinde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, park halindeki bir tırın aynasına bağladığı iple canına kıymak istedi. O esnada olay yerinde bulunan başka bir şahıs kendini asmak isteyen kişiyi önce kurtardı. Ardından çevredekilerin şaşkın bakışları arasında intihar etmek isteyen kişiyi dövmeye başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar polis ekiplerine haber verirken, şahıslar bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi bölgeden uzaklaştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da ilginç olay: İntihar etmek isteyen adamı önce kurtardı, sonra dövdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da ilginç olay: İntihar etmek isteyen adamı önce kurtardı, sonra dövdü - Son Dakika
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